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رياضة

الزمالك بوابة إف سي مصر لتسجيل أول أهداف الوافد الجديد في الدوري المصري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:18 م
لقاء الزمالك وإف
لقاء الزمالك وإف سي مصر
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حسام الحارتي
فاجأ نادي إف سي مصر نادي الزمالك، بإحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الاول على استاد السلام ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز .

أحرز عمر حبشي هدف تعادل فريقه في مرمى شباك الزمالك عن طريق تسديد قوية لم يتمكن محمد عواد من التصدي لها ، لتصبح أول أهداف إف سي مصر في بطولة الدوري الممتاز عقب صعوده .

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الزمالك وإف سي مصر بالتعادل لهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 14 عن طريق بن شرقي من تسديدة متقنة بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما.

وأدرك نادي مصر هدف التعادل فى الدقيقة 46 عن طريق الحبشي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

واصل الزمالك الضغط المتواصل منذ بدء اللقاء على فريق إف سي مصر لتسجيل هدف مبكر.

بدأت هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 8 بعد كرة طولية تسلمها اوناجم ووصل لمنطقة الجزاء وحولها عرضية خطيرة ولكن دفاع نادي مصر أخرجها ركنية.

وأهدر الزمالك فرصة هدف ثانٍ بعد عرضية من النقاز يقابلها أوباما بلمسة رأسية داخل منطقة الجزاء ولكن دون إتقان لتمر بجوار مرمى نادي مصر فى الدقيقة 22.

وباغت هشام عبد الحميد مرمي الزمالك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ينقذها عواد حارس الزمالك بأعجوبة فى الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 27 لاحت فرصة هدف لنادي مصر بعد عرضية من ركنية ولمسة رأسية داخل منطقة الجزاء وخروج خاطئ من عواد وتمر الكرة بجوار مرمى الزمالك.
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