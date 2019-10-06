ربنا يضيق عليكم قبوركم.. أحمد موسى يوجه رسالة لقناة الجزيرة ..فيديو

تساءل الإعلامى أحمد موسى، عن موقف قناة الجزيرة القطرية، حال وجودها في فترة حرب أكتوبر، قائلًا «هل كانت ستنحاز لمصر أم للعدو الإسرائيلي؟».





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «قناة الجزيرة غاضبة من احتفالاتنا بنصر أكتوبر، وقالت إن مصر حررت شريطا ضيقا من الضفة الشرقية في مثل هذا اليوم».





وتابع الإعلامى أحمد موسى «400 دبابة و5 فرق من الجيش المصري كانوا متواجدين في الضفة الشرقية للقناة يوم 7 أكتوبر»، معلقا «أي شريط الذي تتحدثون عنه».





وأكد الإعلامى أحمد موسى «الحزن والانكسار خيم على قادة إسرائيل بعدما تلقوا أكبر هزيمة من مصر»، مطالبًا «يجب أن نقرأ التاريخ لنفخر بما صنعه أبطالنا من القوات المسلحة، أبطالنا حولوا سيناء إلى كتلة من اللهب».





واستعرض الإعلامى أحمد موسى، أحد المنشورات للقناة القطرية، تدعي إنه حدث في مثل هذا اليوم أن الجيوش العربية حررت شريطا ضيقا على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء، وجزءا من الجولان بعد احتلالهما عام 1967، معلقًا "ربنا يضيق عليكم القبور يا بتوع الجزيرة.. ياللى ما تعرفش أن مصر حررت كل أراضيها".