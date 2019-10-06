الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد القديس موريس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد استشهاد القديس موريس قائد الكتيبة الطيبية، حيث صلى عدد من أحبار الكنيسة عشية العيد مساء أمس والقداس صباح اليوم بالدير الذي يحمل اسمه (التابع للكنيسة الكاثوليكية) ببلدة تحمل اسمه (st. Maurice) بمقاطعه Valais بسويسرا الفرنسية.



والشهيد موريس، قديس مصري وهو قائد الكتيبة الطيبية التي سافرت إلى سويسرا لإخماد إحدى الثورات هناك وطلب الإمبراطور مكسيميانوس من أعضاء الكتيبة التبخير للآلهة فرفضوا، فأمر بقتلهم ونالوا إكليل الشهادة.



صلى صلوات العشية والقداس أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس والأنبا سوريال والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بميلانو.



ويعد القديس “موريس” شفيع بلاد سويسرا، وعلى اسمه بُنِيَت العديد من الكنائس والمؤسسات الاجتماعية، والأديرة.



