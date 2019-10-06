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أخبار العالم

شاهد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول تضرب مكة المكرمة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
شهدت مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد أمطارا غزيرة في بعض المناطق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها".

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى "أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية اليوم على العاصمة المقدسة".

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة الرائد نايف الشريف بالجميع "التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح".
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