تعليق مفاجئ من ميلانيا ترامب على تغريدات الرئيس الأمريكي

سخرت ميلانيا ترامب، السيدة الأولى الأمريكية، من تغريدات زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها غير موافقة على بعضها.



وقالت ميلانيا ترامب في تصريحات لها إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنها حاولت منعه عن كتابة بعض التغريدات التي رأتها غير مجدية.



وأضافت ميلانيا ترامب في ردها على تساءل موافقتها من عدمه على تغريدات ترامب: "أنا لا أتفق مع لهجته وأحيانًا أخبره بذلك".



وتابعت ميلانيا ترامب: "كما قولت من قبل إنه في بعض الأوقات يستمع إلى نصائحي، والبعض الآخر لا".



وذكرت أنه على علم بعواقب ما يقوم به، مؤكدة أنه حر في اختياراته باعتباره شخص بالغ، ومقاتل.



