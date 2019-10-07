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منوعات

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشف تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم "واتس اب" عن حزمة من التحديثات الجديدة، من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المستخدمين، خاصةً بعد ارتفاع أسهم منافسه تليجرام في الفترة الماضية.

وصف موقع "extra.ie" الميزة الجديدة بأنها مخصصة لخيانة الأزواج، فهى التى تقوم بإخفاء الرسائل مثل سناب شات، حيث يتم وضع توقيت محدد للرسائل ومن ثم تحذف نفسها ذاتيًا.

وستحمل الميزة الجديدة إسم "الرسائل المخفية" ، Disappearing Messages ، وهو اسم غير جذاب لكنه يفى بالغرض منه، إلا أن الميزة متاحة فقط على النسخة التجريبية من أحدث إصدار، وهى للجروبات فقط.

إلا أن بعض الخبراء يتوقعون أن يعمم واتساب الميزة للجميع من أجل جذب المزيد من المستخدمين، والهيمنة تمامًا على فئة تطبيقات المراسلات الفورية.

ومن المفترض أن تظهر تلك الميزة بعد شهور، إلا أن الخبراء حذروا من خطورتها على المتزوجين، فهى ستكون بمثابة قنبلة موقوتة تسهل على الخائن مهمته، دون فضح أمره.

يذكر أن الميزة الجيدة لم تتح لكل المستخدمين، إلا أنها أصبحت متاحة لبعضهم عشوائيًا، ومن المتوقع أن تتاح للجميع فى أقرب وقت.
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