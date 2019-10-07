تفاصيل حادث إطلاق نار داخل حانة بالولايات المتحدة

كشفت الشرطة الأمريكية، عن تفاصيل حادث إطلاق النار الذي وقع داخل حانة بمدينة كنساس الأمريكية.



وقالت الشرطة الأمريكية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن 4 اشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 أخرين، بسبب إطلاق نار داخل حانة بمدينة كنساس.



وحول أسباب الحادث، أعلنت الشرطة أنه وفقا للتحقيقات الأولية، فإن سبب هذه الواقعة هي وقوع مشاجرة داخل الحانة، حيث فر اثنين عقب وقوع الهجوم.



ومن جانبه، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في تغريدة على تويتر إن اثنين من القتلى هما مكسيكيان.



