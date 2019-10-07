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بين الناس

القابضة للمياه تعلن موعد انتهاء مشكلة انقطاع المياه بشارع صلاح الخولي بفيصل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
انقطاع المياة بفيصل
انقطاع المياة بفيصل
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مصطفى كرم
ردت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي على شكوى المواطنين لموقع صدي البلد الاخباري بشأن انقطاع المياة بشارع صلاح الخولي بمنطقة فيصل بالجيزة  لقرابة 20 ساعة يوميا.

وأفادت القابضة في بيانها لـ صدى البلد أن المياه موجودة طبقًا للضغوط المتاحة بالمنطقة وتقل الضغوط وقت الذروة لكثرة الاستهلاك خلال فصل الصيف، موضحة أنه جار التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/ يوم  لتحسين ضغوط المياه وتقليل ساعات الانقطاع.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪.
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