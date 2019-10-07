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أخبار العالم

مفاجأة.. ترامب يتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالخيانة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:39 ص
الرئيس الأمريكي ورئيسة
الرئيس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب
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شريف سيد
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالخيانة، وذلك بسبب علمها بكذب رئيس لجنة المخابرات الأمريكية بمجلس النواب آدم شيف.

وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعلم نانسي بيلوسي بكل الأكاذيب العديدة لآدم شيف، والاحتيال الهائل التي ارتكبه على الكونجرس والشعب الأمريكي، في شكل خطاب احتيالي ألقى به عن عمد باعتباره خداعًا بلا رحمة".

وأضاف ترامب: "وهذا يجعل نانسي العصبية مذنبة تمامًا مثل شيف في جرائم تصل إلى الخيانة، أعتقد أن هذا يعني أنهم تواطؤوا مع كل الأشرار، يجب أن يتم عزلهم جميعًا على الفور".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه بسبب ممارسته ضغوط على رئيس دولة أجنبية ضد بايدن.
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