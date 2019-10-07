بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بـstories جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



تألقت أحلام فى الصور بإطلالة شبابية غير متوقعة، حيث ارتدت قميص أبيض لا يحمل أى نقوشات ولكنه كشف عن جزء من كتفيها، ونسقت معه بنطلون أسود جلد ذات تصميم كشف عن رشاقتها، وانتعلت حذاء أنيق ذو كعب عالى.



وأكملت أحلام إطلالتها بمجوهرات فخامة وأنيقة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.