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أخبار العالم

بوتين في نزهة برفقة وزير الدفاع الروسي وسط الجبال.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية شريط فيديو للرحلة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين برفقة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في جبال سيبيريا.

ويظهر بوتين في الفيديو برفقة شويغو، وهما يتسلقان الجبال، وظهر شويغو وهو يقتلع شجيرة لونجونبيري، وبوتين يمازحه ويقوم إن الوزير سيزرع هذه الشجيرة في مزرعته، ولكن شويغو أجاب أن النبتة هذه تحتاج إلى مناخ آخر.

تأتي هذه الرحلة قبل عيد ميلاد الرئيس الروسي، اليوم الإثنين 7 أكتوبر، والتي اعتاد على قضائه وسط الأصدقاء والعائلة.

وسأل مشارك آخر في النزهة عما إذا كان من الممكن جعل الهواء في موسكو نظيفًا كما في التايغا. فقال شويغو: "هذا السؤال ليس لي، إنه للرئيس". أجاب بوتين: "يجب أن نسعى جاهدين، على أي حال".

واحتفل بوتين بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى منطقة التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه.



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