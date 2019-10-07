حقيقة اغتيال سفير إيران في الأمم المتحدة

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، تعرض سفير بلاده في الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، لاغتيال بيولوجي، معبرًا عن رفضه لكل التقارير التي تتحدث عن ذلك، وفق ما أفادت به وكالات دولية.



وكانت قد أفادت وكالة مهر للأنباء في وقتٍ سابق، أن تخت روانجي الذي تم ايفاده الى نيويورك للاضطلاع بمهمة سفير ومندوب ايران في منظمة الأمم المتحدة لفترة 4 أعوام انتبه الى مرضه بعد فترة من ايفاده ومن الطبيعي أن يبادر للعلاج هناك وسيعود الى مقر عمله قريبًا.



من جانبه قال الملحق الصحفي لدى ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي، حول مرض تخت روانجي، ان مراحل علاجه قد استكملت وسيعود إلى مقر عمله بعد مغادرة المستشفى.



وأضاف ان مرض تخت روانجي تم تحديده في مراحله الاولى بعد بدء مهام عمله، ويقول الاطباء المعالجون بان مراحل علاجه ستكتمل خلال فترة قصيرة وسيعود الى مقر عمله قريبًا.