مستشار الأمن القومي العراقي: سيكون هناك قصاص رادع ولن نتساهل مع المتآمرين

أكد مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض أنه سيكون هناك قصاص رادع ولا يمكن التساهل مع المتآمرين.



وبحسب قناة الغد، قال الفياض، إن العراق سيعمل على إسقاط الفساد ومحاربة محاولات إسقاط البلاد.



وأضاف أن البلاد تعاني من مشكلات حقيقية، وأن هذا يدعو إلى الإصلاح وليس التخريب.



وتابع:"نعلم من وراء المتسللين وسط المتظاهرين ولكننا ننتظر نتائج التحقيقات".





واعترفت القوات العراقية باستخدامها "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين غداة مقتل 15 شخصًا ليلا.



ووقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد. ويضاف القتلى الجدد إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في الاحتجاجات التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية بسبب الفساد والبطالة.

