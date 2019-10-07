معرض للإيقاف 12 مباراة .. حكم مباراة برشلونة وإشبيلية يكشف سبب طرد ديمبلي

تعرض عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة للطرد في المباراة أمام فريق اشبيلية التى اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورس الاسباني موسم 2019-2020 .



وكان فريق برشلونة قد حقق انتصارا كبيرا على فريق اشبيلية بنتيجة أربعة أهداف دون رد سجلهم كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي .



وقام الحكم ماتيو لاهوز بطرد اللاعب عثمان ديمبلي مباشرة بعدما لإعتراضه علي البطاقة الحمراء لزميله أرواخو في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء .



ولم يتم التعرف علي السبب إلا عندما خرج تقرير الحكم الذي اكد فيه ان ديمبلي خاطبه بشكل سئ للغاية وقال : سيئ جدا، أنت سيئ جدا. وذلك أثناء إشارته بيده تجاهي من مسافة قريبة".



وحسب الوائح والقوانين فإنه من الممكن ان يتم ايقاف اللاعب من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم ما بين 4 مباريات وحتي 12 مباراة بسبب توجيه سباب للحكم.



وسيغيب عثمان ديمبلي عن مباراة الكلاسيكو امام ريال مدريد في بطولة الدوري ضمن منافسات الجولة العاشرة .