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أخبار العالم

البرتغال: الحزب الاشتراكي الحاكم يفوز في الانتخابات العامة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت النتائج الاولية شبه نهائية اليوم (الإثنين) بفوز الحزب الاشتراكي البرتغالي الحاكم في الانتخابات التشريعية التي شهدتها أمس (الأحد) البلاد دون تحقيق أغلبية مطلقة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن النتائج أظهرت حصول رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا على 106 مقاعد في البرلمان المكون من 230 نائبا.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي قد أكد في وقت سابق مواصلة العمل على إنهاء حالة التقشف في حال فوزه في الانتخابات التشريعية البرتغالية.

يذكر أن كوستا حقق خلال وصول الحزب الاشتراكي إلى السلطة عام 2015 عدة مكاسب اقتصادية في البرتغال ما جعل البلاد تسجل أفضل نسبة نمو منذ عام 2000.
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