ندوة لمناقشة رواية حصن الزيدي في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية غدا

صدر له عدد كبير من المؤلفات؛ منها في القصة: "الشراشف" 1997، "الظل العاري" 1998، "ختان بلقيس" 2002، و"منارة سوداء" 2004.







وفي الرواية: "ظلمة يائيل" الفائزة بجائزة الطيب الصالح "الدورة الثانية" 2012، و"الثائر" 2014، و"مملكة الجواري" 2017، وحصن الزيدي" الفائزة بجائزة راشد بن حمد الإماراتية 2019.

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، غدا، الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "حصن الزيدي" للكاتب اليمني محمد الغربي عمران، يناقشه الناقدان الدكتور محمد رفيق خليل والدكتور مدحت عيسى. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.يذكر أن محمد الغربي عمران أديب يمني، وهو عضو الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، والأمين العام لاتحاد البرلمانيين (السابقين)، ورئيس نادي القصة، وهو حاصل على ماجستير تاريخ معاصر من جامعة صنعاء.