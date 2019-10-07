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فن

رمضان كريم.. الراقصة ببا عز الدين تقدم عروضا خاصة في الشهر الفضيل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:51 م
ببا عز الدين
ببا عز الدين
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آيه عاطف
فاجأت الراقصة اللبنانية ببا عز الدين الجميع بإعلانها تقديم عرض فني خاص في شارع عماد الدين بوسط البلد خلال سهرات شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر.

عرض ببا عز الدين الرمضاني كان يشمل عروضا فنية مشتركة تحت عنوان "رمضان كريم"، عبارة عن مونولوجات تذاع من فرقة شكوكو الفنية.

وحرصت ببا عز الدين التي تحل اليوم ذكرى ميلادها على أن يكون برنامجها الفني خاليا من الرقص حتى يتماشي مع طقوس شهر رمضان، ومن الفنانين الذين شاركوا في عروض ببا عز الدين المونولوجست ثريا حلمي والمطربة المشهورة حينها حورية حسن.

وقد نجحت هذه العروض التي قدمتها ببا عزالدين في رمضان في منافسة السهرات الرمضانية طوال الشهر الكريم وخلال أيام عيد الفطر.
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