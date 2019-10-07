غدا.. وفد برتغالي من رجال أعمال يبحث فرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس

يستقبل صباح غد الثلاثاء نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام، وفدا اقتصاديا وتجاريا من البرتغال.



يتضمن اللقاء استعراض أبرز فرص الاستثمار المتاحة فى المحافظة سواء المنطقة الصناعية، والحرة بالإقليم، ودراسة إمكانات التصنيع المشترك، والفرص التجارية بين منظمات الأعمال فى البلدين.



وقال المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الاسماعيلية التجارية إن الوفد الاقتصادى سيلتقى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لبحث الفرص المتاحة سواء فى التوكيلات الملاحية بالقناة، أو الفرص للاستثمار فى منطقة تنمية محور قناة السويس من مناطق تصنيع، وتخزين، ومناطق لوجستية بين أوروبا، وإفريقيا وآسيا.



وأضاف "عثمان" أن زيارة الوفد البرتغالى تأتى عقب مشاركته فى أعمال منتدى الاعمال المشترك بين مصر، والبرتغال بالقاهرة أمس "الاثنين"، وذلك بمشاركة، وحضور لفيف من أعضاء مجالس غرف التجارة فى محافظات الاسماعيلية، بورسعيد، والسويس.



وقال "عثمان" إن برنامج زيارة يتضمن مع لقاء الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الاضطلاع على المشروع القومى لتنمية إقليم القناة، ومحورى شرق التفريعة، وتنمية جنوب شرق السويس أمام أعضاء الوفد الاستثمارى، والتجارى، والاقتصادى من البرتغال على أن يعقب ذلك عقد لقاءات ثنائية b2b بين رجال الأعمال بين الجانبين بنادى "الدنفاة" الاجتماعى فى الخامسة من مساء نفس اليوم "الثلاثاء" بحيث يتبادل الطرفان أوجه الاستثمار المتاحة، والفرص أمام الاستثمار المشترك بحيث يكون هناك فرصة لجعل محور إقليم قناة السويس نقطة انطلاق إلى إفريقيا، والخليج خصوصا مع وجود مناطق لوجستية فى السويس، وبورسعيد سواء التخزين، وإعادة التصدير، أو إضافة "قيمة مضافة" على مختلف السلع، والمنتجات بأيادى محلية.



وكان الوفد الاقتصادى البرتغالى التقى المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية اليوم "الاثنين" بمقر غرفة "القاهرة" 4 باب اللوق بحضور رؤساء الشعب النوعية ،والعامة فى الغرفة والاتحاد العام ضمن فعاليات منتدى الأعمال (مصر - البرتغال) بحضور انجيلو كوريا رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية والدكتورة عايدة بوعبداللة امين عام الغرفة، ووفد من رجال الأعمال البرتغاليين الذين يمثلون كبرى الشركات فى البرتغال فى الصناعات الدوائية، واختبارات وفحص المحاصيل الزراعية، وجودة المنتج، والصناعات الصمغية وصناعة التجفيف والتبريد، ومستوردى الاخشاب بهدف تنشيط التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.