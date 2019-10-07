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رياضة

مدافع ليفربول يتوج بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:24 م
ليفربول
ليفربول
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إسماعيل محمود
توج الكاميروني جويل ماتيب ، مدافع نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر المنقضي.

وأعلن نادي ليفربول على حسابه الرسمي على موقع تويتر فوز لاعبه بجائزة لاعب الشهر ، وذك بعد منافسة قوية مع البلجيكي كيفن دي بروين متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي، والجزائري رياض محرز زميله في الفريق ، وكالوم ويلسون مهاجم بورنموث، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم ارسنال ، وريكاردو بيريرا لاعب نادي ليستر سيتي.

وظهر ماتيب بشكل رائع مع فريقه ليفربول ، حيث قاده للمحافظة على صدارة الدوري الإنجليزي بدون هزائم ، وذلك للجولة الثامنة على التوالي.
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