مدافع ليفربول يتوج بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

توج الكاميروني جويل ماتيب ، مدافع نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر المنقضي.



وأعلن نادي ليفربول على حسابه الرسمي على موقع تويتر فوز لاعبه بجائزة لاعب الشهر ، وذك بعد منافسة قوية مع البلجيكي كيفن دي بروين متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي، والجزائري رياض محرز زميله في الفريق ، وكالوم ويلسون مهاجم بورنموث، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم ارسنال ، وريكاردو بيريرا لاعب نادي ليستر سيتي.



وظهر ماتيب بشكل رائع مع فريقه ليفربول ، حيث قاده للمحافظة على صدارة الدوري الإنجليزي بدون هزائم ، وذلك للجولة الثامنة على التوالي.