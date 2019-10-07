Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على إعلان تركيا تنفيذ عملية عسكرية في سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:48 م
أول تعليق من الأتحاد
أول تعليق من الأتحاد الأوروبي على إعلان تركيا تنفيذ عملية عس
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا شديدا لتركيا بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ عملية عسكرية في سوريا؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وعلقت المفوضية الأوروبية على الخطط الأمريكية التركية بشأن سوريا قائلة إنه لا يمكن الوصول إلى حل للأزمة بالطرق العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من الحدود التركية والتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ويأتي القرار الأمريكي بعد إعلان تركيا نيتها شن عملية تستهدف الأكراد.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأمريكية من منطقة في شمال سوريا تخطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فيها قبل أن تبدأ الهجوم.

وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعا وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب "أي حوادث".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا: لن نسمح بتعثر خطط إقامة منطقة آمنة في سوريا

بعد يومين من انطلاق الدوريات في المنطقة الآمنة.. أنقرة تتهم واشنطن بتعطيل الاتفاق.. الخارجية التركية: خطوات أمريكا تجميلية.. ومراقبون: الخطة الأمريكية لا تتضمن سيطرة أي طرف منفرد على المنطقة الآمنة

بعدما فشل في عقد مقابلة ترامب.. أردوغان يرجع إلى الخلف في سوريا

انسحاب أمريكي من قاعدة بسوريا.. تتخلى عن الأكراد وتتركهم بمواجهة أردوغان

تركيا: ننتظر رحيل القوات الأمريكية لنبدأ الهجوم

بعد انسحاب واشنطن .. موسكو تدعو كل القوى الأجنبية لمغادرة سوريا

ترشيحاتنا

احذر لدغة هذه الحشرة.. قد تصيبك بمرض مزمن لا علاج له

مأساة مروعة.. سيارة عروس تصطدم بحائط قبل الوصول لقاعة الفرح.. شاهد

مشهد طريف.. خلية نحل تهاجم داني ألفيش في الدوري البرازيلي

مباريات نارية لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد فترة التوقف الدولي.. تعرف عليها

البرلمان يعلن عن مفاجأة بشأن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

فيديوجراف| فيلم الممر يجمع المصريين في عيد النصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اول ظهور لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين بعد زواجهما .. صور

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Family