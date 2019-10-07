أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على إعلان تركيا تنفيذ عملية عسكرية في سوريا

وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا شديدا لتركيا بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ عملية عسكرية في سوريا؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.



وعلقت المفوضية الأوروبية على الخطط الأمريكية التركية بشأن سوريا قائلة إنه لا يمكن الوصول إلى حل للأزمة بالطرق العسكرية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من الحدود التركية والتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".



ويأتي القرار الأمريكي بعد إعلان تركيا نيتها شن عملية تستهدف الأكراد.



وقال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأمريكية من منطقة في شمال سوريا تخطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فيها قبل أن تبدأ الهجوم.



وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعا وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب "أي حوادث".