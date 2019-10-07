يخدم 11 ألف نسمة.. افتتاح مشروع صرف صحي قريتي أم دومة والحلافي بسوهاج

بلغت تكلفة مشروع صرف صحي قريتي الحلافي وأم دومة بمدينة طما في سوهاج، 53 مليونا و400 ألف جنيه، لتشمل محطتي رفع، وشبكات انحدار بطول 11.674 مترا، ‏وخطوط طرد بطول 8.476 مترا، ووصلات منزلية بلغ عددها 1669 وصلة، تخدم ‏‏11 ألف مواطن.‏



يشمل مشروع صرف صحى قرية الحلافي، محطة رفع بطاقة ‏تصميمية تبلغ 238 مترا مكعبا لكل ساعة، وخط انحدار بطول 4439.55 متر، وخط طرد ‏بطول 2756 مترا، ووصلات منزلية يبلغ عددها 769 وصلة، والمشروع سيخدم 5220 مواطنا.‏



ويشمل مشروع صرف صحى قرية أم دومة، محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 623 مترا مكعبا لكل ساعة، وخط انحدار بطول ‏‏7234.55 متر، وخط طرد بطول 5720 مترا، ووصلات منزلية يبلغ عددها 900 وصلة، والمشروع سيخدم 5922 مواطنا.



وافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، مشروعي صرف صحي قريتي "أم دومة"، و"الحلاقي" بمركز ومدينة طما، بحضور اللواء محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والنائب صلاح شوقي، والنائب مصطفى أبو دومة أعضاء مجلس النواب، عن مركز ومدينة طما، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال " الأنصاري" إن المرحلة الحالية تشهد افتتاحات لعدة مشروعات خدمية وتنموية هامة على أرض المحافظة، حيث تم خلال الشهر الماضي افتتاح المعمل القومي المصري الصيني للطاقة المتجددة، وافتتاح أول مدرسة حكومية للتعليم الأساسي بمدينة سوهاج الجديدة، وافتتاح محطة مياه شرب بساقلتة، بالإضافة إلى افتتاح 3 مشروعات صرف بقري مركز البلينا، وكذلك افتتاح المدرسة الزخرفية العسكرية، وتدشين خط نقل الركاب بين سوهاج الجديدة وسوهاج الأم، لافتًا الى افتتاح مشروعي الصرف الصحي بقرى مركز طما اليوم.



وأكد المحافظ أن سلسلة الافتتاحات والمشروعات التنموية الجديدة لن تنتهي، بل هي في تزايد مستمر من إنجاز إلى إنجاز، مشيرًا إلى أن ذلك دليل واضح على اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بتنمية الصعيد، وجديتها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية؛ لإنجاز جميع المشروعات لخدمة المواطنين، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية فى كافة القطاعات، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

