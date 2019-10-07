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أخبار العالم

أول تعليق من إيران بعد إعلان أمريكا انسحاب قواتها من سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:47 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن أمريكا تعد محتلا ليس ذا صفة في سوريا، لافتا إلى أن إيران مستعدة للمساعدة.

وقال "ظريف"، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الولايات المتحدة هي محتل ليس له صفة في سوريا، ومن غير المجدي طلب إذنها أو الاعتماد عليها من أجل الأمن.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أنه لن ينجح تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها، لافتا إلى أن اتفاق أضنة يوفر إطارًا لتركيا وسوريا.

جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا والتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح يوم الاثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وأشار إلى أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.
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