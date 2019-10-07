استقرار أسعار الدولار بالبنوك.. وأدنى سعر بـ 16.23 جنيه

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الإثنين عند 16.23 جنيه بالبنوك منذ بداية الأسبوع الجاري.



وصل سعر صرف الدولار ببنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد" الحكومية عند 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " التجاري الدولي، الإسكندرية،العربي الإفريقي الدولي، التعمير والاسكان" نحو 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.



بينما وصل سعر الدولار ببنوك " الزراعي المصري، مصر إيران للتنمية " عند 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.



ووصل الدولار ببنوك " الإمارات دبي الوطني مصر، قناة السويس، البركة، سايب، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي مصر، المصري الخليجي" عند 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.



وبلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الاسلامي، مسجلا 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع.