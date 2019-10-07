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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار بالبنوك.. وأدنى سعر بـ 16.23 جنيه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:20 م
دولار
دولار
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محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الإثنين عند 16.23 جنيه بالبنوك منذ بداية الأسبوع الجاري.

وصل سعر صرف الدولار ببنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد" الحكومية عند 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " التجاري الدولي، الإسكندرية،العربي الإفريقي الدولي، التعمير والاسكان" نحو 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار ببنوك " الزراعي المصري، مصر إيران للتنمية " عند 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

ووصل الدولار ببنوك " الإمارات دبي الوطني مصر، قناة السويس، البركة، سايب، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي مصر، المصري الخليجي" عند 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الاسلامي، مسجلا 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع.
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