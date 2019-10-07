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حوادث

مصرع طفل سقط في بالوعة صرف مغطاة بالقناطر الخيرية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:57 م
مصرع طفل سقط في بالوعة
مصرع طفل سقط في بالوعة
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إبراهيم الهوارى
لقي طفل عمره 4 سنوات مصرعه غرقا في بالوعة صرف مغطاة بقرية الشيمي بالقناطر الخيرية انتقلت قوات الإنقاذ وجرى انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد بغرق طفل في بالوعة صرف مغطاة بقرية الشيمي دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل "م. س. ع" 4 سنوات وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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