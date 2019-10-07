Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة للقطبين .. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:51 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
نور عادل
استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة المقبلة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بدون جمهور.

وكشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد أن اتحاد الكرة قرر أن تكون مباراة القمة المقبلة بدون حضور جماهيري على استاد القاهرة الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن مسئولي اتحاد الكرة خاطبوا مسئولي الأهلي والزمالك وأبلغوهم أن المباراة ستكون بدون حضور جماهيري.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، عقب التعادل مع فريق اف سي مصر بالجولة الثالثة بهدف لكل منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: صالح جمعة مهدد بالانتقال إلى الشرقية للدخان

مرتضى منصور عن انتقال كهربا لـ الأهلي: لو راجل يروح

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرصة لحاقه بمباراة مانشستر يونايتد

بيراميدز يقترب من حسم أولى صفقات ميركاتو الشتاء.. تعرف على اللاعب

قرارات مرتضى منصور بشأن أزمة رباعي الفريق.. تفاصيل

صراع المستندات.. آخر تطورات مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون داخل كاف قبل قرار الحسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها