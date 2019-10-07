مفاجأة للقطبين .. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة المقبلة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بدون جمهور.



وكشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد أن اتحاد الكرة قرر أن تكون مباراة القمة المقبلة بدون حضور جماهيري على استاد القاهرة الدولي.



وأشارت المصادر إلى أن مسئولي اتحاد الكرة خاطبوا مسئولي الأهلي والزمالك وأبلغوهم أن المباراة ستكون بدون حضور جماهيري.



ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، عقب التعادل مع فريق اف سي مصر بالجولة الثالثة بهدف لكل منهما.