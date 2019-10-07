الديهي يسخر من أردوغان بعد تهديد ترامب: عامل فيها دكر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد تركيا بتدمير وهدم الاقتصاد التركي مثلما حدث سابقًا.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن "ترامب"، قال في تغريدة له منذ قليل، "كما قلت بقوة سابقا، وللتذكير فقط، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره بحكمتي العظيمة والتي لا تضاهى، تجاوزا للحدود، سأدمر واطمس اقتصادها بالكامل (وقد فعلت ذلك سابقا)، يجب عليها وعلى أوروبا التكفل برقابة أسرى مقاتلي داعش وعائلاتهم".





وتابع: "ترامب بيقول لـ أردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.



