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مرأة

بملابس رياضية.. نانسي عجرم فى إطلالة تبرز رشاقتها داخل غابات لبنان.. شاهد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:08 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آية التيجي
نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها عبؤ صفحتها الرسمية على انستجرام، فى إطلالة رياضية وطبيعية للغاية، وسط الغابات في لبنان.

وعلقت نانسي عجرم على صورتها، وقالت: Hiking day in nature.. وتعني يوم للتنزه في الطبيعة.

وارتدت نانسي عجرم بنطال ليجن باللون الاسود، وعليه بادي باللون الرمادي من الاعلى، واختارت قبعة باللون الأسود، مع بوت باللون الأسود، وقامت بربط جاكت باللون الأسود حول وسطها.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، فيما لما تتكلف فب وضع المكياج، واختارت الظهور بإطلالة بسيطة وطبيعية.

وأكملت نانسي عجرم، إطلالتها باختيار نظارة سوداء، وحقيبة ظهر باللون الأسود.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..










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Hiking day in nature🌲🌳🌾🌿🍂#Lebanon #MyLebanon
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Oct 6, 2019 at 3:21am PDT
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