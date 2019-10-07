الكاف يحسم الجدل حول تصويت الخطيب فى أزمة الزمالك وبطل السنغال

أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار حول تصويت محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي غدا فى حسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر إقامتها بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.



وأكد مصدر مطلع داخل الكاف، أن محمود الخطيب لن يصوت فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال، مؤكدا أنه ليس عضوا بلجنة المسابقات الخاصة بإدارة منافسات دورى أبطال إفريقيا.



وأوضح المصدر أن الخطيب عضو بلجنة تطوير الأندية داخل الكاف وليس له أى علاقة بلجنة المسابقات أو التصويت فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال.



وحدد الاتحاد الأفريقي غدًا، الثلاثاء، موعدًا نهائيًا لصدور قرار رسمي بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون، وتحديد هوية الفريق المتأهل إلى منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

