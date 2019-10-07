Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي: فيلم الممر حقق أهدافة بنجاح

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:31 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم
أبدي الفنان نبيل الحلفاوي رأية بفيلم الممر بعد عرضة علي قناة "ONE" بمناسبه ذكري انتصار السادس من أكتوبر.

غرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏شاهدته اليوم.. عمل جيد جدا.. بذل فيه جهد كبير(واسألوني أنا) ربما كان يمكن اختصار الحوار في بعض المشاهد وتعديل صياغته في البعض الآخر. لكن في هذه النوعية من الأفلام يمكن ألا نتوقف كثيرا أمام بعض التفاصيل الفنية.. الأهم هو مدى تحقيق الهدف.. وقد تحقق بنجاح.
تحية وتقدير لكل من شارك ".

ولقيت تغريدتة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ‏‎فيلم جيد جدًا تحية لكل من ساهم في صناعة هذا العمل الرائع"و" ‏‎بس كان لازم تكون موجود فى عمل زى دا يا قبطان".

شارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأسماء أو اليزيد وهند صبري وأحمد رزق من إخراج شريف عرفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قرار جديد من حسام البدري بشأن تدريب منتخب مصر.. تعرف عليه

كهربا يتسبب في أزمة جديدة مع رئيس الزمالك .. تفاصيل

النواب يوافق على تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

محمد جمعة لمنتقدي «الممر»: لا يوجد أي عمل فني خالٍ من العيوب

خالد عكاشة يكشف السيناريوهات المقلقة من انسحاب قوات أمريكا من سوريا

كلام نهائي.. موعد تسلم الأهلي درع الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا