نبيل الحلفاوي: فيلم الممر حقق أهدافة بنجاح

أبدي الفنان نبيل الحلفاوي رأية بفيلم الممر بعد عرضة علي قناة "ONE" بمناسبه ذكري انتصار السادس من أكتوبر.



غرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏شاهدته اليوم.. عمل جيد جدا.. بذل فيه جهد كبير(واسألوني أنا) ربما كان يمكن اختصار الحوار في بعض المشاهد وتعديل صياغته في البعض الآخر. لكن في هذه النوعية من الأفلام يمكن ألا نتوقف كثيرا أمام بعض التفاصيل الفنية.. الأهم هو مدى تحقيق الهدف.. وقد تحقق بنجاح.

تحية وتقدير لكل من شارك ".



ولقيت تغريدتة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ‏‎فيلم جيد جدًا تحية لكل من ساهم في صناعة هذا العمل الرائع"و" ‏‎بس كان لازم تكون موجود فى عمل زى دا يا قبطان".



شارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأسماء أو اليزيد وهند صبري وأحمد رزق من إخراج شريف عرفة.