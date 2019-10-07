Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مبلغ خرافي.. مفاجأة في العرض الجديد من ريال مدريد لضم محمد صلاح

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:25 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
فجرت تقارير إسبانية مفاجأة كبرى عن عودة نادي ريال مدريد الإسباني للاهتمام بالمحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ونشر صحيفة دون بالون الإسبانية تقريرا عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح، وأنه على استعداد لتحسين العرض المقدم للفرعون المصري.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد مستعد إلى رفع التعاقد إلى 170 مليون يورو، بعدما كان 150 مليون يورو، وهذا من أجل إغراء إدارة فريق ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح.

ويعاني محمد صلاح بالوقت الحالي من إصابة تعرض لها خلال مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، قد أكدت اليوم، إمكانية لحاق محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب المصري بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي ستقام الأحد 20 أكتوبر الجاري، رغم إصابته التي تعرض لها أمام ليستر سيتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الانجليزي .. مفاجآت صفقات الأندية الكبار قبل انطلاق الموسم الجديد

ريال مدريد يستهدف ضم زميل محمد صلاح

مبلغ خرافي..عرض مالي ضخم من ريال مدريد لضم محمد صلاح

مفاجأة.. إنتر يتغلب على ريال مدريد في صراع ضم محمد صلاح

محمد صلاح في دبي بعد إصابته أمام ليستر سيتي .. اعرف سبب الزيارة

ترشيحاتنا

بفرمان من فايلر.. رحيل هذا اللاعب من الأهلي.. تفاصيل

مصرع نجل نائب رئيس البرلمان العراقي في حريق فندق ببغداد

أحمد حسن يكشف كواليس المفاوضات لقيادة منتخب مصر قبل حسام البدري

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

فترة انتقالية 15 عاما للسكني ومضاعفة الأجرة.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

مفاجأة للقطبين .. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا