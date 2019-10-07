مبلغ خرافي.. مفاجأة في العرض الجديد من ريال مدريد لضم محمد صلاح

فجرت تقارير إسبانية مفاجأة كبرى عن عودة نادي ريال مدريد الإسباني للاهتمام بالمحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.



ونشر صحيفة دون بالون الإسبانية تقريرا عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح، وأنه على استعداد لتحسين العرض المقدم للفرعون المصري.



وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد مستعد إلى رفع التعاقد إلى 170 مليون يورو، بعدما كان 150 مليون يورو، وهذا من أجل إغراء إدارة فريق ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح.



ويعاني محمد صلاح بالوقت الحالي من إصابة تعرض لها خلال مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.



وكانت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، قد أكدت اليوم، إمكانية لحاق محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب المصري بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي ستقام الأحد 20 أكتوبر الجاري، رغم إصابته التي تعرض لها أمام ليستر سيتي.