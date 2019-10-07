طريقة عمل طاجن رول البفتيك للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل طاجن رول البفتيك بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير طاجن رول البفتيك

بفتيك

بطاطس

بصل

جزر

زيت زيتون

ثوم

كوسه

فلفل ألوان

طماطم

ملح- فلفل

طريقة عمل طاجن رول البفتيك

* ضعي الزيت والثوم والبصل والزعتر في طاسة على النار ثم ابشري البطاطس والجزر والكوسا واضيفيهم إلى الطاسة

* افردي اللحم باستخدام المطرقة حتى يصبح لديكي شرائح قابلة للحشو واللف وضعي الحشو ولفيها جيدا

* ادهني طاجن الفرن بقليل من الزيت ضعي البطاطس والجزر والكوسا بعد تقطيعها شرائحثم ضعي لفائف اللحم ثم بشر طماطم وادخليه فرن سبق تسخينه

