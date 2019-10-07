ننشر أسماء الثلاثي المقترح للانضمام لجهاز الزمالك الفني

قام مسؤولو نادي الزمالك بعرض أسماء الثلاثي طارق يحيى ومحمد صلاح وعصام مرعي نجوم القلعة البيضاء السابقين على الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لضم أحدهم في منصب المدرب العام للفريق والتواجد في الجهاز المعاون للمدرب الصربي.



وسيكون انضمام المدرب الجديد للجهاز المعاون على حساب أي من أيمن عبد العزيز أو أحمد عبد الرؤوف وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض أن الأقرب للرحيل سيكون أيمن عبد العزيز.



وعقد مسؤولو النادي الأبيض جلسة مع المدير الفني اليوم للحديث معه عن أسباب التعادل مع أف سي مصر في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

