اخبار البرلمان| تفاصيل قانون جديد لـ الإيجار القديم.. وتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

ونستعرض أبرز المواد التي تضمنها قانون المرور الجديد قبل إحالته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الإثنين 7 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومى،طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم تتضمن مضاعفة الأجرة بحسب المنطقة التي توجد بها الشقة، وتصل إلى 3 أضعاف الأجرة الحالية، ثم تزداد بعد ذلك من 10 إلى 15%، بشكل سنوي ولمدة 15 عامًا، ثم تحرر العلاقة الإيجارية وهذا فيما يتعلق بالوحدات السكنية.أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، بشأن خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بقيمة 25 قرشا أمر جيد جدًا.وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الاثنين علي مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة، الاثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأجلت الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث إنه يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأنه مكمل للدستور.أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ضمن تعديلاته لتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني.استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.