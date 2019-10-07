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رياضة

لقب جديد.. محمد صلاح يفوز بجائزة رجل عام 2019

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
حصل النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة «GQ».

واحتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحرصت المجلة على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.

وقالت المجلة إن أهداف محمد صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا ، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا . 

وذكرت المجلة أن محمد صلاح فاز بجائزة BBC كأفضل لاعب أفريقى للسنة الثانية على التوالي، وتحت عنوان «مو صلاح.. السعيد والصاعد الذي لا يمكن إيقافه»، كان للمجلة حوار مفصل عن نجم المنتخب المصرى.

يذكر أن مجلة «GQ»، هي مجلة شهرية عالمية تأسست في عام 1931 وتركز على الموضة والأناقة والثقافة للرجال.

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