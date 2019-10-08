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فن

شاهد.. شيكو ينشر صورة بصحبة أمير كرارة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
شيكو وكرارة
شيكو وكرارة
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محمد بدران
نشر الفنان شيكو، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى على "انستجرام". 

وظهر شيكو في الصورة بصحبة النجم أمير كرارة خلال استضافته فى برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "ON E"

على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

شاهد.. شيكو ينشر صورة بصحبة أمير كرارة
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