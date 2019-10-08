رئيس الوزراء يقرر إنشاء غرف صناعية للصناعات النسيجية والغذائية والحبوب والبترول

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة الصناعات النسيجية المصرية، تضم صناعات حلج وغزل ونسج القطن والصوف وكبس القطن، وشغل السنارة والعقادة والحرير الصناعي والألياف الصناعية وخيوط البوليستر والصباغة والطباعة والتجهيز والتفصيل والملابس الجاهزة والسجاد والتريكو.



كما أصدر رئيس الوزراء قرارا، نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، بإنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة الصناعات الغذائية تضم صناعات السكر والحلو والشوكولاتة والألبان ومنتجاتها والعصائر والمشروبات والمياه والثلج، والصناعات المتعلقة باللحوم والطيور والأسماك، والصناعات المتعلقة بالخضر والفواكه، وصناعات الزيوت والدهون النباتية، والصناعات الغذائية الخاصة والمتنوعة والخميرة والتقطير والإضافات الغذائية، وصناعات السجائر والدخان.



وقرر رئيس الوزراء إنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، تضم صناعة ضرب الأرز وطحن الغلال وصناعة الأعجنة الغذائية (المكرونة)، وصناعة الخبز والفطائر والنشا والجلوكوز، وصناعة مطاحن الدقيق البلدي (٨٢٪)، وصناعة مطاحن الدقيق الفاخر (٧٢٪).



وأصدر مدبولي قرارا بإنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة الصناعات الكيماوية، تضم صناعات الكيماويات الثقيلة والكيماويات المتنوعة والأسمدة، والبويات والأحبار والورق والكرتون والبلاستيك والمطاط والكاوتشوك والثقاب والمنظفات وإدارة المخلفات، كما قرر إنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة الصناعات المعدنية تضم الصناعات المعدنية الأساسية الحديدية وغير الحديدية، وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغير الكريمة وصناعة المسابك.



كما أصدر رئيس الوزراء قرارات بإنشاء غرف صناعية للصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء، وصناعة البترول والتعدين، وصناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وصناعات الطباعة والتغليف، وصناعة الجلود، وصناعة السينما، ودباغة الجلود، والأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وصناعة التطوير العقاري، وصناعة الحرف اليدوية، وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.