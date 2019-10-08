شاهد.. تسريب صور سماعات AirPods 3 الجديدة.. سعرها غالي

نشر موقع "فون آرينا" التقني، مجموعة من الصور المسربة التي تظهر سماعات آبل اللاسلكية الجديدة، والتى تحمل اسم AirPods 3.



وجاءت AirPods 3 بتصميم مختلف تمامًا عن النسختين السابقتين منها، حيث جاء الغطاء الخاص بها مستطيلًا على عكس السابق، كما أنها مجهزة للعمل ضد الضوضاء ومقاومة الماء، على عكس الحالية.



وتحتوي سماعات AirPods 3 الجديدة على ميزة Focus Mode، التى تمنع الضوضاء تمامًا من أجل تجربة استماع مميزة، بينما سيتراوح السعر من 250 إلى 299 دولار أمريكي.



وسيتم طرح السماعات الجديدة فى 2020، مع هاتف iphone se 2 الجديد.