وصمة عار تلاحق الكاف.. رئيس الزمالك: لن أكون ضحية الأهلي.. فيديو

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما يتردد بشأن احتمالية اصدار قرار من الاتحاد الافريقي ، لكرة القدم بإعادة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي ، في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ، حيث ان أسباب إعادة المباراة تكون لحدوث شغب أو عنف، وهو ما لم يحدث، بل ان الزمالك التزم بقرار الكاف بالموافقة على نقل المباراة الى برج العرب ، وتوجه الفريق الابيض وطاقم الحكام ، الى الملعب ولم يحضر المنافس.
وأضاف خلال برنامج الزمالك اليوم : لا أعتقد أن فاطمة سامورا ، سكرتير الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف ستبيع ضميرها من أجل مباراة كرة قدم ، محذرا : انه إذا تم اعتبار جينارسيون فائزا ستكون وصمة عار على الكاف وتصفية حسابات مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد.
وأشار إلى أن الزمالك لن يكون ضحية الأهلي أو المنتمين له، بسبب عمرو مصطفى فهمي المنتمى لأولتراس الأهلي سكرتير الكاف السابق، الذي اشتكى أحمد أحمد واتهمه بالتحرش، وتم تعيين فاطمة سامورا كمشرفة على الكاف بسبب علاقتها الوطيدة مع إنفانتينو.