وصمة عار تلاحق الكاف.. رئيس الزمالك: لن أكون ضحية الأهلي.. فيديو

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما يتردد بشأن احتمالية اصدار قرار من الاتحاد الافريقي ، لكرة القدم بإعادة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي ، في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ، حيث ان أسباب إعادة المباراة تكون لحدوث شغب أو عنف، وهو ما لم يحدث، بل ان الزمالك التزم بقرار الكاف بالموافقة على نقل المباراة الى برج العرب ، وتوجه الفريق الابيض وطاقم الحكام ، الى الملعب ولم يحضر المنافس.





وأضاف خلال برنامج الزمالك اليوم : لا أعتقد أن فاطمة سامورا ، سكرتير الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف ستبيع ضميرها من أجل مباراة كرة قدم ، محذرا : انه إذا تم اعتبار جينارسيون فائزا ستكون وصمة عار على الكاف وتصفية حسابات مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد.



