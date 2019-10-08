ضبط شخص وبحوزته 1000 أمبول من عقار مخدر داخل قطار بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على راكب داخل قطار مكيف بمحطة سكك حديد جرجا بسوهاج، عقب ورود معلومات بحيازته مواد مخدرة وتم ضبط 997 أمبولا لعقار مخدر.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة جرجا بورود محضر محرر بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بقنا يتضمن ضبط "حسام.ح.ع"، 25 عاما حاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم دائرة مركز قوص محافظة قنا خلال استقلاله القطار رقم 2008 "القاهرة – أسوان" بمحطة سكة حديد جرجا دائرة قسم جرجا وبحوزته 997 أمبول من عقار "رالنالوفين" المخدر والمؤثر على الصحة النفسية.



وتحرر محضر بالواقعة، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

