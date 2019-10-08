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حوادث

سقوط وردة وبحوزتها نصف كيلو هيروين وحشيش في بنها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط ربة منزل وبحوزتها كمية من الهيروين والحشيش، حيث تعد أشهر تاجرة مخدرات بقرية ميت العطار بمركز بنها.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "وردة. ح"، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة ميت العطار – دائرة مركز بنها، سبق اتهامها في قضية مخدرات، حال استقلالها السيارة رقم "ق ط و 3527" ماركة باسات سوداء اللون بناحية مسكنها.

وضبط بحوزتها كمية من مسحوق الهيروين تزن 250 جراما وكمية من الحشيش تزن 250 جراما ومبلغ 5400 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتها، والهاتف للاتصال بعملائها، وتولت النيابة التحقيق.
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