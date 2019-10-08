بعد انقطاع أسبوع.. عودة جزئية لخدمة الإنترنت في العراق

عادت خدمات الإنترنت جزئيًا إلى وضعها الطبيعي في العراق بعد عدة أيام من انقطاع الخدمة بسبب الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة، والتي دخلت يومها السابع.



ذكرت قناة سكاي تي في أنه من غير الواضح أي المناطق العراقية التي استعادت خدمة الإنترنت.



في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، تم قطع الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، حيث انخفض الاتصال إلى أقل من 70٪ ، وفق ما ذكره مرصد الإنترنت نيتبلوكز.



وتعود الخدمة جزئيًا، وسط تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف وانتشرت في جميع أنحاء البلاد.



وعطلت الحكومة عمل مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram بالإضافة إلى تطبيق المراسلة WhatsApp في جميع أنحاء العراق، باستثناء منطقة كردستان شبه المستقلة التي تتمتع ببنية تحتية منفصلة للإنترنت.



ولا يمكن الوصول إلى خدمات الإنترنت إلا باستخدام VPN، والتي تخفي موقع الجهاز بشكل فعال.

