احتفالات ثقافة أحمد بهاء الدين بانتصارات أكتوبر المجيدة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث أقيم يوم ثقافي واحتفالية خاصة بمناسبة ذكرى حرب ٦ أكتوبر المجيدة بحضور طلاب مدرسة طارق بن زياد المشتركة بعزبة السجن بالوليدية الابتدائية المشتركة، تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن حرب أكتوبر المجيدة باستخدام ورق الكانسون وأقلام الرصاص وألوان الشمع والخشب، بجانب ورشة تعليم الخط العربي عن قواعد كتابة خط النسخ والرقعة، وقد شارك الأطفال في صنع لوحة فنية بعنوان "بحبك يا مصر" بخط الرقعة، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة أشغال فنية لإعادة تدوير خامات البيئة وعمل مقلمة من علب البلاستيك ومسدس الشمع ومشابك الغسيل الخشب.

عقد القصر ندوة أدبية في مجال الشعر عن "بداية تكوين الجملة في اللغة العربية وأهمية الشعر في مجال التعبير" وفي مجال القصة القصيرة "عن النثر وأنواعه"، والحكي والحكاية، شارك فيها فى مجال الشعر د. سيد عبد الرازق، وفى مجال القصة القصيرة عاطف محمد، حيث أكدوا على أهمية إكتشاف المواهب الفنية لدي الأطفال في مجال الشعر والقصه القصيرة، وتعليمهم أساسيات الكتابة، كما تم إقامة ورشة لتعليم الأطفال فنون التطريز، بجانب ورشة لتعليم الأطفال "فن التلي وكيفية عمل الغرز المختلفة.أقيمت ورشة لتعليم الكورشية، بالإضافة إلى محاضرة للتنمية البشرية، بجانب محاضرات بعنوان "أكتوبر وحروب الجيل الرابع" وتحدث فيها مدير القصر عن الاهتمام بمستقبلهم العلمي وعدم الاستماع إلي الشائعات ومخطط تقسيم الدولة المصرية وهدم مخططات الفوضي الخلاقة والتماسك من أجل بقاء الدولة المصرية، كما أوضح لهم الطريقة المثلي لهدم مخططات حروب الجيل الرابع وتقسيم المنطقة العربية من خلال تقوية الجيش والتسليح وتقوية الاقتصاد وتنمية سيناء والاهتمام بالبنية التحتية وحماية اكتشافات الغاز والبناء والتنمية من اجل الاجيال الجديدة والحفاظ علي المياة ونهر النيل.وفي الختام هتف الطلاب تحيا مصر وسط فرحة وسعادة وتغني الأطفال بالعديد من الأغاني الوطنية احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.