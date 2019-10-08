بشرى سارة.. الفلاحين: انخفاض في أسعار اللحوم

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم فى انخفاض مستمر حتى أنها وصلت من 70 لـ 90 جنيها بالأرياف أما المدن فوصل سعر الكيلو بها إلى 110 جنيهات.



وناشد "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، بضرورة الرقابة على الأسعار ؛حيثُ أن بعض تجار اللحوم مازالوا يبيعون بأسعار مرتفعة على الرغم من شرائها بأسعار منخفضة عما كانت عليه من قبل.



وأضاف "نقيب الفلاحين" أن كيلو اللحوم الحمراء انخفض 20 جنيهًا مما يعود بالفائدة على المواطن، ولكن فى نفس الوقت يشتكى منه المربي، وذلك لأنه لايحقق هامش الربح المنشود بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.



وأكد أن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات هائلة من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة عن الأسواق، موجهًا الشكر لها على تلك المجهودات.

