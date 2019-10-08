Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان بمشاركة مدبولي و8 وزراء

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:30 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
انطلقت فعاليات جلسة البرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والاتصالات والشباب والبترول والأوقاف والتضامن، وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد في جلسة أمس أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر للبرلمان اليوم الثلاثاء، وسيتم طرح جميع الإشكاليات التى يعاني منها المواطنون عليه من خلال النواب.

وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خصوصا وأن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد العال: رئيس الوزراء يتلقى شكاوى المواطنين غدا من البرلمان

عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ويؤكد: النقد البناء مباح في جلسة رئيس الوزراء

النواب يقر رسوم توثيق الخبرات السابقة للشركات الوطنية بحد أٌقصى 350 ألف.. وعبد العال: رئيس الوزراء سيحضر للنواب غدا للاستماع لمشكلات المواطنين.. ويؤكد: النقد البناء بجلسة رئيس الوزراء غدا مباح

اليوم.. رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة ويستمع لمشاكل المواطنين بالبرلمان

رئيس الوزراء يصل البرلمان لطرح مشاكل المواطنين

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة رجل العام

الكاف في ورطة قبل ساعات من حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

قرار سعيد للاعبي الأهلي قبل ودية الاثنين المقبل

اختبر قوة نظرك واعثر على الفهد في الصورة

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول ظهور لها.. والدة هيدي كرم تشعل الانستجرام بصورة صباحية

بفستان كاروهات.. منة فضالي على الشاطئ في جلسة تصوير جديدة

قبل زفافه بيوم.. عريس يسرق بنكًا لدفع تكاليف الشبكة وقاعة الفرح