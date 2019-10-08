انطلاق الجلسة العامة للبرلمان بمشاركة مدبولي و8 وزراء

انطلقت فعاليات جلسة البرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والاتصالات والشباب والبترول والأوقاف والتضامن، وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد في جلسة أمس أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر للبرلمان اليوم الثلاثاء، وسيتم طرح جميع الإشكاليات التى يعاني منها المواطنون عليه من خلال النواب.



وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خصوصا وأن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".

