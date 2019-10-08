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أخبار البلد

200 خادم بإيبارشية بني سويف يشاركون في "تراث كنيستنا .. روح وحياة"

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
نظمت لجنة الخدام بإيبارشية بني سويف، لقاء عاما لخدام وخادمات الإيبارشية شارك فيه ما يقرب من 200 شخص.

وتضمن اللقاء الذي أقيم بدير الشهيد مارجرجس بسدمنت - تنفيذ التدريب على مهارات التعليم باستخدام مصادر التعليم الكنسي وذلك في إطار برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، "تراث كنيستنا.. روح وحياة" المعروف باسم "١٠٠٠ معلم كنسي".

وتولى عملية التدريب 20 مدربًا ممن تلقوا تدريباتهم خلال البرنامج ذاته، وتجرى حاليًا أعمال المرحلة الثانية من "تراث كنيستنا.. روح وحياة" حيث يتم تدريب الخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية كافةً، تدريبًا داخليًا من قبل كهنة وخدام كل إيبارشية ممن تلقوا التدريب بالبرنامج في مرحلته الأولى.

ويتضمن البرنامج التدريب على مهارة التعليم الكنسي باستخدام مصادره الخمسة وهي: الكتاب المقدس، كتابات الآباء، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية، واستغرقت المرحلة الأولى من المشروع التعليمي المتطور ثلاث سنوات تم خلالها تدريب ١٠٠٠ شخص.
200 خادم بإيبارشية بني سويف يشاركون في "تراث كنيستنا .. روح وحياة"
200 خادم بإيبارشية بني سويف يشاركون في "تراث كنيستنا .. روح وحياة"
200 خادم بإيبارشية بني سويف يشاركون في "تراث كنيستنا .. روح وحياة"
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