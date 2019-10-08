حادى بادى ومعانا ريال.. حفل فنى لـ الأطفال في أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفل فنى للأطفال فى الساعة الحادية عشر من صباح غدا الأربعاء على مسرح دار أوبرا دمنهور، يحييه كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.



يبدأ الفاصل الأول بمجموعة من أغانى الأطفال المتنوعة منها: احنا إخوات كلنا، حادى بادى، احنا الثلاثة، معانا ريال، بانتومايم،مشربتش من نيلها، بين شطين و ميه ويتضمن الفاصل الثانى أوبريت العقلاء كلمات أبو السعود الأبياري، وألحان عزت الجاهلي.



يذكر أن تأسيس كورال أطفال أوبرا الإسكندرية جاء على غرار كورال أطفال الأوبرا الذي شهد ميلاد مجموعة من نجوم الطرب العربي، والذى ساهم في تخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين القادرين على تقديم جميع أشكال الغناء العربي الأصيل، والذى يهدف إلى تحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الحفاظ على الهوية الفنية المصرية.