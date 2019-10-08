علي الطراز الفرعوني .. جناح مصري مميز بمعرض السياحة الدولي بالأرجنتين..صور

شارك وفد من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة برئاسة محمد إسماعيل، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بالهيئة، وممثلين عن 10 شركات سياحية مصرية في الدورة الـ24 لمعرض السياحة الدولي بأمريكا اللاتينية "FIT Latin America" الذى عُقد في بوينس أيرس بالأرجنتين.



وشهد الجناح المصري - الذي تميز بتصميمه علي الطراز الفرعوني - مع انطلاق فعاليات المعرض إقبالًا ملحوظًا من قبل الزائرين حيث تميز الجناج بتصميمه علي الطراز الفرعوني.



تعد المشاركة المصرية الرابعة على التوالي في معرض السياحة الدولي الذى يعقد سنويًا بالأرجنتين، والذى يعد أحد أهم وأكبر المعارض ذات الصلة بقطاع السياحة في أمريكا اللاتينية، حيث يشارك في النسخة الحالية أكثر من 1700 عارض من الأرجنتين و52 دولة حول العالم، كما يتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض هذا العام 100 ألف زائر.



وبدوره أشار السفير أمين مليكة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، في تصريحات صحفية له الى تنوع المنتج السياحي المصري الذى يجذب مختلف شرائح وأنواع السائحين، لافتًا إلى اعتماد الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر كأحد مقاصد الحج الكاثوليكي، فضلًا عن الافتتاح المرتقب العام المقبل للمتحف المصري الكبير.



كما أكد السفير المصري تطلع مصر لتعزيز أعداد السياح الوافدين إليها من دول أمريكا اللاتينية عامة، والأرجنتين خاصة.