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مرأة

وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:09 م
وفاة طلعت زكريا ..
وفاة طلعت زكريا .. سبب غير متوقع وراء مرضه
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اسماء محمد
رحل الفنان طلعت زكريا اليوم بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية والتى تتأثر بشكل قوى بالتدخين حيث يقلل كفاءتها ويجعلها اكثر سوءا.

يذكر ان التدخين من أخطر العادات التى تسببت فى موت عدد كبير من النجوم فى مقدمتهم احمد زكى ونور الشريف وغيرهما من الفنانين .

وأثبتت الدراسات والابحاث العلمية ان التدخين له آثار مدمرة على مختلف اجزاء الجسم منها القلب والرئة والقدرة الجنسية والانجابية عند الرجال و النساء ، كما يدمر جمال المرأة ويسبب انواعا كثيرة ومختلفة من السرطانات.

ووفق احصائيات منظمة الصحة العالمية الحديثة فإن التدخين يتسبب فى وفاة 3 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم معظمهم من الذكور حيث كانت نسبة الذكور المدخنين فى سن أكثر من 15 عاما حوالى 43 % ،ومن المعلومات الصادمة ان حوالى 7 % أو ما يزيد قليلا عن 24 مليون طفل فى سن ما بين 13 إلى 15 سنة يدخنون السجائر "17 مليون صبى و7 ملايين فتاة".
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