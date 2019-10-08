أخيرا.. سوني تطلق PlayStation 5 في هذا التاريخ

يبدو أن عشاق منصة الألعاب الشهيرة بلاى ستيشن على موعد مع نقلة جديدة فى تاريخها، حيث تستعد شركة سونى اليابانية لإطلاق الجيل الخامس الذى يحمل اسم PlayStation 5.





وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت التسريبات عن موعد إطلاق الجهاز رسميًا فى الكريسماس القادم.





يذكر أن الجهاز سيدعم ميزة تشغيل ألعاب بلاى ستيشن 4، إضافة إلى الألعاب المصممة له خصيصًا، وهي ميزة افتقدت لها منصات سوني للألعاب السابقة، وسيعتمد بلاى ستيشن 5 على معالج قوي من نوع AMD.





وكشفت سوني عن سرعة الجهاز الفائقة الذى سيتمكن من العمل فى أقل من 1 ثانية فقط، وهو زمن قياسي، ومن ناحية التصميم سيختلف قليلًا عن بلاى ستيشن 4، لأن سوني من بلاى ستيشن 2 لم تبتعد عن فكرتها فى التصميم، سوى ببعض التغييرات البسيطة.





ومن ناحية السعر لايزال غامضًا، ولكن للأخذ فى الاعتبار ظهر بلاي ستيشن 4 مقابل 400 دولار أمريكي فى 2014.