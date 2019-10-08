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رياضة

فايلر يتحدث عن الصعوبات التي واجهته مع الأهلي منذ تولي المهمة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:56 م
فايلر
فايلر
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أحمد هاني
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه إندمج بشكل سريع مع لاعبي الأحمر خلال الفترة القصيرة التي تولي فيها مهمة الفريق.

وتحدث فايلر في حوار مطول قام بعه مع موقع "nau.ch" أن أهم ما يميز اللاعبين في الأهلي السرعة والتقنية والعدوانية و الاستعداد للمعاناة عظيم.

وتابع : في آخر مباراة لعبناها في فترة الظهيرة في 44 درجة في أسوان على بعد 800 كم، بعد الطيران ذهابًا وإيابًا في منتصف الليل.

و قال فايلر أنه يعيش في فندق بينما يعيش مساعديه الثلاثة في شقة بالقرب من ملعب التدريب، كما كشف عن حبه لأكل الأسماك في المطاعم التي لا تعد ولا تحصى على طول نهر النيل.

وعن مشكلة التواصل مع اللاعبين بسبب فارق اللغة قال فايلر أنه لم يجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين لأن معظمهم يتحدث باللغة الانجليزية.
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